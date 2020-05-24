7 رسائل مهمة من "الصحة العالمية" للمصريين في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

وجه الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسائل مهمة للمصرين بمناسبة الأعياد، ومنها عيد الفطر المبارك.

وقدّم "جابور" خلال مقطع فيديو نشرته المنظمة عبر صفحتها على "فيسبوك"، مجموعة من الرسائل للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتي نذكرها لكم وفق الفيديو، وما ذكرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت كالتالي:

- يجب على جميع الأشخاص تحمل المسؤولية للحد من انتشار الفيروس، واتابع الإجراءات الوقائية، مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية.

- تجنب التجمعات والازدحام حتى على مستوى العائلة، لأن الفيروس ينتشر في مسافة تقل متر حالة إصابة شخص بكورونا.

- استبدال التجمعات العائلية بوسائل التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على منع انتشار العدوى.

- الابتعاد كل البعد عن التدخين، خصوصا الشيشة، إذ ذكرت المنظمة مسبقا عبر حسابها على "تويتر" أن ذلك ليس فقط لكون الشيشة ناقلًا قويًا للوباء، بل ولأن التبغ يؤثر سلبا على المناعة وصحة الجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص أكثر ضعفا في وجه الفيروس.

- ممارسة تمارين النشاط البدني، وذكرت المنظمة عبر موقعها، أنه خلال فاشية كوفيد-19، حيث العديد منا مقيّد الحركة، من المهم أن يظل جميع الناس بجميع فئات أعمارهم وقدراتهم نشطين قدر الإمكان. فأخذ فترة استراحة للوقوف والقيام، ولو لمدة 3 إلى 5 دقائق من النشاط البدني، مثل المشي أو تمارين التمدد، ستساعد على استرخاء العضلات المجهدة، وتخفيف التوتر العقلي وتحسين نشاط الدورة الدموية وتنشيط العضلات. ويمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم أيضًا على إضفاء شيء من الروتين على الأيام وأن يكون وسيلة للبقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء.

- الاعتماد على نظام غذائي صحي سليم، وذلك لأن ما نأكله ونشربه يمكن أن يؤثر على قدرة أجسامنا على مكافحة حالات العدوى وتقوية المناعة، وعلى احتمالات تعرضنا لمشاكل صحية، وهناك بعض النصائح الغذائية الشائعة عبر الثقافات والتي تساعدنا على التمتّع بحياة صحية وعمر مديد، وهي تناوُل أطعمة متنوعة، وتقليص كمية الملح، وتقليل استعمال أنواع معينة من الدهون والزيوت، والحد من مدخول السكر.

- تناول الفسيخ أو الرنجة من مصادر سلمية وموثوقة، خصوصًا أن بعض المصريين يفضلون تناول هذه الوجبة أول أيام العيد، وذلك لأن تناوله من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.