الامارات | 12 جثة في شاحنة بالمكسيك.. صراع العصابات يشتعل

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جثة في شاحنة بالمكسيك.. صراع العصابات يشتعل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات المكسيكية إنها تحقق لكشف ملابسات مقتل 12 رجلا عثرت على جثثهم وعليها آثار رصاص داخل شاحنة "بيك اب" مسروقة تركها قائدها في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية التي ينتشر فيها العنف. وتشهد منطقة تيرا كالينتي التي تعني بالإسبانية "الأرض الساخنة" صراعا على حيازة الأراضي بالولاية بين العصابات الكبيرة، التي تتصارع على المنافذ الحدودية والطرق الآمنة لتهريب المخدرات، وتثير هذه الجريمة الكثير من المخاوف من اشتعال المعارك بين هذه العصابات والتي ينجم عنها عادة الكثير من الضحايا.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن سرقة الشاحنة العام الماضي في مكسيكو سيتي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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