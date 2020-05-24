الامارات | "متعقب كورونا" مهنة جديدة في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن "متعقب كورونا" مهنة جديدة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت في بلجيكا وظيفة جديدة هي "متعقب كورونا"، فبسبب غياب التوافق السياسي على تطبيق للهاتف الذكي، يتصل شخص بالمواطنين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد حديثا لمعرفة مع من تواصلوا في الفترة الأخيرة.

يعمل نحو ستين من هؤلاء أمام جهاز كمبيوتر محمول مع سماعة رأس بعدما توزعوا الاتصالات عبر منصة "أن ألو" في بروكسل أحد مراكز الاتصال الشريكة في العملية التي بادرت إليها الحكومة.

في هذا البلد البالغ عدد سكانه 11,5 مليون نسمة وحيث سجلت أكثر من تسعة آلاف وفاة، يؤخذ هذا "التعقب" بجدية كبيرة في حين لم تسمح السلطات بعد إلا بتخفيف تدريجي للقيود منذ 15 يوما تقريبا خشية من ارتفاع الإصابات مجددا.

ومن بين العاملين في المركز الذين يضعون الكمامة، يوضح بيار فورنييه أنه تطوع "فورا" عندما سمع أن المناطق الثلاث في البلاد تبحث عن مئات الأشخاص للعمل في إطار هذه العملية غير المسبوقة بهدف تحديد حاملي الفيروس المحتملين.

وأوضح فورنييه وهو من سكان بروكسل يبلغ الخامسة والستين "أردت أن أساهم في تعقب هذه الجائحة والقضاء عليها". وهو يعمل عادة في مجال مواقف ركن السيارات فيما الجالسة إلى جانبه تحمل شهادة في علم الجريمة. وسبق للبعض أن عمل في مراكز اتصالات فيما البعض يكتشف هذا العمل.

وقد وظف هؤلاء بموجب عقد محدود المدة بأجر شبيه بما هو معمول به في هذا المجال بحسب "أن-الو".

وتقوم مهمة هؤلاء على الاتصال بالأشخاص الذين ثبتت إصابتهم لوضع قائمة بالأشخاص الذين تواصلوا معهم في فترة عشرة أيام، قبل يومين من ظهور الأعراض عليهم وصولا إلى سبعة أيام من بعد ذلك.

وفي حال تجاوز اللقاء أكثر من 15 دقيقة وعلى مسافة تقل عن 1,50 مترا يعتبر قريب المريض أو زميله "شخصا معرضا كثيرا" ويكلف "متعقب" آخر تبليغه ذلك.

وتقول غلاديس فيليه من "موتوياليته بارتاموت" التي تنسق في بروكسل حاجز الوقاية الثاني هذا، إن الهدف هو "خفض دوائر انتقال العدوى تدريجا والعمل على التقدم في تخفيف قيود العزل".

وتوضح أنه إذا تعذر الاتصال بالشخص المعرض جدا والذي ينبغي عليه ان يعزل نفسه مدة 14 يوما، في غضون 24 ساعة، يجب زيارة منزله من قبل مساعدين اجتماعيين أو مسعفين.

ويوضح المشرفون على العملية أنها الآن في مرحلة "تمهيدية" ويعطي المرضى بشكل وسطي "اسما أو اسمين" لأنهم لا يلتقون بكثير من الأشخاص خلال فترة العزل التي استمرت شهرين.

ويرى كزافييه برينيز المدير العام لشركة "موتوياليتيه ليبر"، مع "تخفيف قيود العزل سيزداد العدد".

اما بشأن التطبيق النقال، فيتمنى برينيز أن يرى النور "ليستكمل" عملية التعقب هذه "التي تبقى مجتزأة ولا تسمح بتحديد الأشخاص الذي تم التواصل معهم في الأماكن العامة أو النقل المشترك".

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