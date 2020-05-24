الامارات | "نيويورك تايمز" تخصص صفحتها الأولى لأسماء ضحايا "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "نيويورك تايمز" تخصص صفحتها الأولى لأسماء ضحايا "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملأت صحيفة "نيويورك تايمز" صفحتها الأولى من الطبعة الصادرة اليوم بأسماء بعض الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتبت الصحيفة أنه تم استبدال جميع المقالات والصور والرسومات المعتادة بقائمة أسماء ومقتطفات من نعيهم إحياء لذكرى المتوفين مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت سيمون لاندون مساعدة محرر بقسم الرسومات في الصحيفة سيمون لاندون إنها أدركت مع زملائها أنه "فيما بيننا وربما بين عامة الناس، هناك القليل من المجهود في البيانات".

وقالت الصحيفة في بيان إن الصفحة أعدها باحث قام بتمشيط مصادر النعي واعلانات الوفيات عبر الإنترنت وقام بتجميع قائمة تضم حوالي 1000 اسم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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