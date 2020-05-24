الامارات | 80 عاما وما زالت "يا ليلة العيد انستينا" تُسعد ملايين العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 عاما وما زالت "يا ليلة العيد انستينا" تُسعد ملايين العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أن عيد الفطر هذا العام مختلف عن أي عيد فطر شهده العالم العربي، هناك أمور كثيرة لم تتغير ومن بينها سماع أم كلثوم وهي تشدو بأغنية " يا ليلة العيد انستينا" طوال ليالي العيد. ورغم أن لهذه الأغنية صلة بعيد الفطر حيث شدت بها أم كلثوم ليلة عيد الفطر مساء 29 رمضان في العام الهجري 1363،الموافق 17 سبتمبر من عام 1944 في حفل للنادي الأهلى المصري، حضره ملك مصر الملك فاروق، والذي منح أم كلثوم في تلك الليلة وسام الكمال ليصبح لقبها" صاحبة العصمة".

وأصبحت أغنية " يا ليلة العيد أنستينا.. وجددتي الأمل فينا "هي أغنية عيدي الفطر والأضحى، ولم تقتصر على الفطر فحسب.

وفي حقيقة الأمر، كانت أم كلثوم غنت هذه الاغنية ضمن مجموعة من الأغنيات في فيلم "دنانير" الذي عرض عام 1939، أي قبل 81 عاما، وهي من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي.

ومع استمتاع الملايين بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم" ياليلة العيد" في أمسيات العيد، تُسعد أغنية صفاء ابو السعود الشهيرة "أهلا أهلا بالعيد...العيد فرحة وأجمل فرحة" الملايين، وخاصة الأطفال في نهار العيد.وهناك الكثير من الأغنيات الرائعة التي تحتفي بالعيد، ولكن ظلت أم كلثوم وصفاء أبو السعود في الصدارة .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news