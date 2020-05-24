موديلات فساتين بيضاء لصيف 2020 مناسبة لإطلالة عيد الفطر

لأن اللون الأبيض جاء ليزيّن ساحة الموضة العالمية في صيف 2020، لا بد وأن نستغل ذلك في البحث عن موديلات أروع الفساتين البيضاء والتي تعتبر الأنسب لإطلالة عيد الفطر 2020.

طرحت دور الأزياء العالمية على منصاتها خلال اسابيع الموضة العالمية موديلات مميزة من الفساتين البيضاء يتصاميم صيفية مريحة وأنيقة في الوقت ذاته، فجاءت بقصات تناسب مختلف الأذواق والقامات.

اليوم، يمكنك أن تختاري إطلالة عيد الفطر 2020 الخاصة بك مما سنقدمه إليك في ما يلي من موديلات فساتين بيضاء من مجموعات صيف 2020 بالإضافة إلى الطرق المثالية لتنسيقها كي تكون إطلالتك أكثر من رائعة.

موديلات فساتين بيضاء أنيقة لعيد الفطر 2020

اختاري لعيد الفطر 2020 هذا العام إطلالة متميزة وفاخرة من خلال الفساتين البيضاء الأنيقة. اخترنا لك فستان أبيض واسع بتصميم موديست مع أكمام وياقة من لويفي Loewe. يتميز هذا الفستان بتفاصيل من الدانتيل الفاخر مما يضفي عليه لمسة مترفة مفعمة بالأنوثة.

نسقي معه أقراطاً كبيرة باللون الذهبي للارتقاء به.

ولإطلالة مسائية فاخرة يوم عيد الفطر 2020، اختاري من ميو ميو Miu Miu فستاناً أبيض بتصميم ميدي، تزينه بروش Brooch في وسطه. نسقيه مع مجموهرات من اللؤلؤ الفاخر وحذاء باللون وكلاتش باللون الذهبي لإبراز جماله الأخاذ.

موديلات فساتين بيضاء كاجوال لعيد الفطر 2020

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خلق اللون الأبيض للفساتين الكاجوال الصيفية، والتي عرفت الدور العالمية كيفية الاستفادة من هذا اللون الكلاسيكي العصري بتصاميمه ضمن مجموعات صيف 2020.

ولأن عيد الفطر 2020 يصادف هذا العام في موسم الصيف، اختاري لإطلالتك يوم العيد الفسان الأبيض الذي لا يغلبه لون آخر..

أعجبنا على منصة ميو ميو Miu Miu فستان أبيض ميدي بتصميم كاجوال ميدي ولكن أنيق لإطلالة نهارية يوم العيد. لم لا تنسقيه مع حذاء بكعب wedges باللون الفضي لكي تكوني فعلاً مرتاحة طوال اليوم؟!

وللفساتين البيضاء على منصة فالنتينو Valentino لمسة مميزة وطعم آخر. وقد أعجبنا فستان أبيض من قماش البوبلين الناعم مع حزام مجدول لإطلالة نهارية أنيقة ومريحة كاجوال يوم عيد الفطر.

نسقيه مع مجوهرات باللون الذهبي وصندل بأسلوب غلادييتر للمسة من الفرادة.

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