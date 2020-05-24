عفرا المري تؤكّد أن البشرة في الصيف بحاجة لنوع خاص من العناية

قالت خبيرة التجميل عفرا المري، إن البشرة في فصل الصيف في حاجة لنوع خاص من العناية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب مشاكل كثيرة وتؤثر على نضارة البشرة.

وشددت على أن أهم ما تحتاجه السيدات في الصيف للحفاظ على البشرة، هو الفيتامينات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة وجمالها، ونصحت بالاكثار من الفيتامينات مثل فيتامين C الموجود في الجوافة الفلل والبقدونس والكيوي والبرتقال والليمون والبروملي و القرنبيط وغيرها.

وتابعت، نؤمن بأن هذه الفيتامينات تساهم في محاربة التجاعيد، والخطوط الرفيعة، كما أنها تنشط عملية إنتاج الكولاجين و تحمي الخلايا من التلوث والأشعة فوق البنفسجية.

وأشارت إلى أنه لابد من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A، وهو موجود في اللحوم والأسماك والدواجن والألبان، والبطاطا والشمام والمانجو، لأنه يساهم في إنعاش خلايا الجلد، وإنتاج خلايا جديدة لتبقى البشرة خالية من علامات التقدّم بالسن.

ولفتت إلى أن فيتامين K موجود في السبانخ والخس والجرجير والافوكاتو والكيوي والعنب، وهو مهم جدا لأنه يسهل عملية النوم ويحد من الأرق وبالتالي يجعل مظهر العين منعش.

Advertisements

ونوهت بأنها تنصح أيضا بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E الموجود في اللحوم الحمراء وسمك السلمون، والجمبري والقواقع، وفاكهة الافوكاتو والمانحو والمشمش والكريز، والخضروات، وهذا الفيتامين يلعب دورًا مهما في عمليّة إصلاح الأنسجة التالفة بالبشرة، كما يوفر الترطيب للبشرة الجافة، ويساهم في الحد من التجاعيد.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على ماسكات لربيع 2019 مصنوعة في المنزل

نصائح عند اعتماد ماسكات البثور السوداء