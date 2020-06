مشاهير بنفس الملابس في مناسبات مختلفة ميغان ماركل أبرزهم

يحرص المشاهير بالحصول على إطلالة فريدة أمام عدسات كاميرات المصورين، لكن أحياناً يخونهم الحظ ليتفاجئوا بارتداء أحد الحضور نفس الملابس، مما يضعهم فى موقف محرج ومقارنة مع الشخص الآخر، لمعرفة أفضل من ارتدى الزى، وفي هذا السياق، أشار تقرير منشور بموقع "insider"، إلى بعض المواقف الطريفة والمحرجة لمشاهير ارتدوا نفس الزي فى مناسبات مختلفة.

ارتدت الممثلة جيمي لي كيرتس، بدلة حمراء مع حذاء بكعب عند حضورها إحدى المهرجانات، بينما ارتدى الممثل تيموثي شالاميت بدلة حمراء تشبه بدلة كيرتس مع حذاء رياضى أبيض اللون، عند حضور العرض الأول لفيلم "Beautiful Boy" في بيفرلي هيلز.

ارتدت ميجان ماركل دوقة ساسكس السابقة فستان ميدي من رولاند موريت فى إحدى المناسبات، كما ارتدت الممثلة جينيفر غارنر نفس الفستان بممشى المشاهير فى هوليوود.

ارتدت المغنية كريستينا أغيليرا معطف تصميم ستيلا مكارتني ،مع حذاء لامع، ونظارة شمسية مصغرة وقبعة، عند حضور إحدى المناسبات، بينما ارتدت ميجان ماركل بنفس المعطف عند سفرها إلى كارديف ، ويلز.

ارتدى الممثل الكوميدى كوميل نانجياني بدلة بنقشة كارو، عند حضوره ليلة جوائز الذكرى السنوية الستين لـ SFFILM في 5 ديسمبر 2017، في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا، بينما ارتدى الممثل والمغني نيك جوناس، نفس البدلة مع حذاء أسود اللون عند حضور العرض الأول لفيلم "Jumanji: Welcome to the Jungle" في باريس ، فرنسا.

ارتدت الممثلة كيت والش فستان قصير لامع في سبتمبر 2017، مع زوج من الصنادل المعدنية عند حضور إحدى المناسبات وفي وقت لاحق ، في نوفمبر 2017 ، ارتدت الممثلة إدينا مينزيل نفس الفستان مع حزام لامع وحذاء بكعب عند حضور العرض الأول لفيلم "Coco" في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا.

