إزالة البقع السوداء من الوجه الدهني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 10:48 صباحاً - البشرة الدهنية تحتاج لعناية خاصة، بسبب تكوينها لحبوب الشباب حتى سن الأربعين، إلى جانب حساسيتها لنوعية منتجات البشرة المكونة من الزيوت، لذا تعتبر أكثر عرضة لتصبغات البشرة والبقع السوداء لذلك تعرفي على طرق العناية بالبشرة الدهنية.



أسباب ظهور البقع السوداء في الوجه:

أسباب ظهور البقع السوداء في الوجه



بعد اختفاء حبوب الشباب تترك ورائها أثرًا داكنًا.

التعرض للشمس المباشرة يترك في الوجه العديد من التصبغات.

فترة الحمل تظهر الكلف والبقع الداكنة في الجسم.

التدخين يتسبب في اسمرار البشرة وانتشار البقع الداكنة.

استعمال أنواع صابون اليدين غير المناسبة للوجه ونوع البشرة.

استعمال المكياج التقليد وغير الأصلي والذي يصنع من مواد رديئة لها تأثير البقع السوداء على البشرة.

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وصفات طبيعية للقضاء على البقع الداكنة في الوجه:

وصفات طبيعية للقضاء على البقع الداكنة في الوجه



ماسك الليمون والعسل:

العسل والليمون



الليمون له تأثير قوي على البشرة الدهنية، ويساعدها في تفتيت دهونها، كما يحتوي على فيتامين C، الذي يساعد في تفتيح المناطق الداكنة في الوجه، وينصح باستعمال الماسك 3 مرات يوميًا على الأماكن التي تعاني من البقع الداكنة، لتحصلي على نتائج في خلال أسبوع.



عصير الطماطم والزبادي:

الطماطم والزبادي



يعالج هذا القناع مشكلات الترطيب، التي تسبب في اسمرار لون البشرة، كما تحتوي الطماطم على فيتامين C وبعض الأملاح، التي تقلل افراز الدهون وتفتح تصبغات البشرة، اتركي الماسك على وجهك لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

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السكر وعصير الليمون:

السكر والليمون



تقطع ثمرة الليمون نصفين، ثم تغمر في السكر، ويفرك بها الوجه، يعمل السكر على تقشير الجلد، والتخلص من الطبقات الميتة التي تتسبب في اسمرار لون البشرة، أما الليمون فيساعد على تفتيت دهون البشرة وتزويدها بفيتامين سي، المعروف قدرته على تفتيح البقع الداكنة في البشرة.



ماسك

النعناع والخيار



المكونات: بياض بيضة، نصف خيارة، وأوراق النعناع الطازجة

توضع المكونات في الخلاط، ثم يفرد الخليط على الوجه، ويفضل التركيز على المناطق الداكنة في البشرة، وتترك على الجلد لمدة نصف ساعة، ويفضل المواظبة عليه مرتين في الأسبوع، لمدة شهر، للحصول على نتائج واضحة.



ماسك اللوز والحليب:

اللوز والحليب:



يضرب الحليب في الخلاط من حبات اللوز، ثم توضع على العجينة على البشرة، ويمكن تكرار هذا الماسك يوميًا، كونه مرطب وناعم على البشرة، لا يسبب الالتهابات، ويساعد البشرة الدهنية على التخلص من البقع السوداء.

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