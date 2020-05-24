الامارات | الأمم المتحدة تهنىء المسلمين بحلول عيد الفطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تهنىء المسلمين بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الأمين العام للأمم المتحدة المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر.
وبينما يحتفل الملايين منهم بهذه المناسبة، دعا السيد أنطونيو غوتيريش إلى استلهام دروس شهر رمضان الكثيرة والمتمثلة في "الرحمة والتعاطف والكرامة والحقوق والاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة والتضامن"، بحسب ما نشر في موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
كما هنأ موقع الأمم المتحدة الإلكتروني المسلمين بالمناسبة، وقال: تتشرف أسرة موقع الأمم المتحدة باللغة العربية وجمهور العاملين في إدارة التواصل العالمي بتقديم أحر التهاني والتبريكات للعالمين العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير
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