الامارات | بالصور.. مسلمون يصلون الجمعة في كنيسة بألمانيا بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مسلمون يصلون الجمعة في كنيسة بألمانيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فتحت كنيسة في العاصمة الألمانية برلين أبوابها، للمصلين المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم، بموجب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب وباء كورونا.

وسمحت ألمانيا باستئناف الصلوات والشعائر الدينية، في الرابع من مايو الجاري، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة متر ونصف بين بعضهم البعض.

ونتيجة لذلك، لا يمكن لمسجد دار السلام في حي نويكولن في المدينة أن يستوعب سوى عددا قليلا من المصلين حسب تقرير لـ "بي بي سي عربية".

لكن كنيسة مارثا اللوثرية في كروزبرغ عرضت المساعدة، باستضافة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، الذي يصوم فيه المسلمون.

وعادة ما تجتمع العائلات المسلمة والأصدقاء للإفطار في رمضان، وحضور صلوات التراويح الجماعية، ولكن في برلين – كما هو الحال في جميع أنحاء العالم – تأثرت تلك الطقوس والاحتفالات هذا العام، بسبب فيروس كورونا.

وقال إمام المسجد "إنها علامة عظيمة، وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة. لقد جعلنا هذا الوباء مجتمعا واحدا. الأزمات تجمع الناس معا".

وقال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: "لقد كان شعورا غريبا، بسبب الالات الموسيقية والصور"، مشيرا الى التناقض مع الطقوس الإسلامية.

وأضاف: "ولكن عندما تنظر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة. هذا هو بيت من بيوت الله في النهاية."

وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس: "ألقيت كلمة باللغة الألمانية. وخلال الصلاة كنت فقط أقول نعم، نعم، نعم، لأننا لدينا نفس المخاوف ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذا الإحساس تجاه بعضنا البعض".

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