أزياء عيد الفطر 2020 بأسلوب الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 07:49 صباحاً - جمعنا اليوم لكِ بالصور إطلالات مميزة جمعت بين الأناقة والأسلوب العصري الشبابي من الفاشينيستا العربيات؛ لتسوحي إطلالات لمناسبات عيد الفطر 2020 في تصاميم أزياء مختلفة، منها الفساتين، ومنها تنسيقات التنانير والبناطيل وغيرها… وهذه التنسيقات تستطيعين اعتمادها للمناسبات الخاصة في المنزل أو خارجه؛ لتتألقي بأسلوب أنثوي وناعم ومواكب لأحدث صيحات الموضة في الوقت ذاته، وإليكِ بعض الأمثلة؛ لتختاري منها ما يعجبك وما يناسب ذوقك.



نتالي فنج في إطلالة راقية في فستان ماكسي:

ناتالي فنج في اطلالة ذات طابع شرقي



تألقت نتالي فنج في إطلالة راقية ذات طابع شرقي مميز، حيث اختارت فستان ماكسي من ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz مصنوعاً من قماش مقلم بألوان ترابية هادئة، بقصة محتشمة مع الياقة العالية والأكمام الطويلة، وكانت قد نسقت معه حقيبة يد مبتكرة باللون الزهري على شكل صندوق صغير، وحذاء بكعب عالٍ باللون الذهبي الميتالك.

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ديما الأسدي في تنسيق شبابي بالبنطلون الأسود:

اطلالة للعيد من ديما الأسدي



نسقت ديما الأسدي لوك جمع بين الأناقة والعصرية، تستطيعين أن تستوحي منه لإطلالة العيد، وقد اختارت بنطلوناً قماشياً باللون الأسود بقصة الخصر العالي، ونسقت معه توب رسمياً من الترتر البراق الملون، مع تصميم الأكتاف البارزة الرائجة هذا الموسم، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ، وحقيبة كلاتش، وكلاهما باللون الذهبي الميتالك.

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لانا الساحلي في إطلالة مشرقة بالأخضر:

فستان أخضر من فالنتينو تألقت به لانا الساحلي



اعتمدت لانا الساحلي في إحدى المناسبات لوك شبابياً مشرقاً، تستطيعين أن تستوحي منه في عيد الفطر، وكان عبارة عن فستان بليسيه ماكسي باللون الأخضر الحيوي من فالنتينو Valentino قصته أنيقة، ولاسيّما مع الكاب الطويل الذي تدلى على الأكتاف، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش مميزة، وحذاء بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي باللون الأسود.

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تنسيق شبابي للعيد بأسلوب علا فرحات:

تنسيق شبابي بالأسود والأبيض اعتمدته علا فرحات



في حال كنتِ تبحثين عن إطلالة ذات طابع شبابي ومختلف للعيد، تستطيعين أن تستوحي من هذا اللوك الذي نسقته علا فرحات، والذي اختارت فيه شورت طويلاً قماشياً باللون الأسود، زينت خصره بحزام له سلسلة معدنية فضية، واختارت معه قميصاً أبيض، وصندلاً ملوناً بكعب عالٍ، وحقيبة كتف بتصميم مستوحى من التسعينات باللون العسلي.



إطلالات مميزة وشبابية لمناسبات عيد الفطر 2020 جمعناها لكِ من الفاشينيستا، شاهدي الصور واستوحي من التنسيقات التي تعجبك والتي تناسب ذوقك.

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