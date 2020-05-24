أحدث تصاميم العبايات السوداء من حوراء اللواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 مايو 2020 07:49 صباحاً - يضفي اللون الأسود الكثير من الأناقة والفخامة على من ترتديه، وكثير من النساء يفضلن إطلالات العبايات السوداء؛ فهي خيار ملائم لمختلف المناسبات، ولعاشقات اللون الأسود جمعنا أبرز عبايات المذيعة حوراء اللواتي وأحدثها، ليستوحين منها أفكارًا تظهرهنَّ بإطلالة فاخرة وأنيقة.



عبايات سوداء بنقوش ناعمة

عبايات بنقوش ناعمة



لعبايات سوداء تليق بالمناسبات كافة، ظهرت حوراء بعباية مزينة على أطراف الأكمام بالتطريزات البيضاء، وأطلت بعبايةمزينة بالفصوص والتطريزات السوداء، وارتدت عباية مزينة على أطرافها بالخيوط البيج، وأخرى مزينة بالفصوص والتطريزات اللامعة باللون الأسود.

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خيارات العبايات السوداء الشبابية

عبايات شبابية



لإطلالات شبابية مناسبة لفئة كبيرة من النساء، تزينت اللواتي بعباية سوداء مطرزة بالأبيض على الأكمام، واختارت عباية مزينة بالقماش الزهري، وتجملت بعباية مزينة بالتطريزات والريش بشكل شبابي أنيق، ونسقت عباية مزينة بقماش أحمر مزين بخطوط بيضاء مع أكمام مزينة بقصة ناعمة، وتأنقت بعباية مزينة بخطوط وجيوب بيضاء لإطلالة عصرية، وظهرت بأخرى مصممة بقماش مزين بالنقوش الفضية على الأكمام.

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