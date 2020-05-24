للوقاية من كورونا.. أخطاء نفعلها أثناء ارتداء الكمامة تنقل الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
أصبح ارتداء الكمامات ضرورة لا غنى عنها بسبب تفشير فيروس كورونا المستجد الذي وصل لأكثر من 5 ملايين شخص حول العالم.
الوقاية من الفيروس الجديد، لا تقتصر فقط على ارتداء الكمامة، ولكن التعامل الخطأ معها يزيد من احتمالية الإصابة بالمرض الذي تنتقل عدواه قبل أن تظهر الأعراض على المريض الأساسي.
نستعرض لكم عدد من الأخطاء التي نرتكبها أثناء ارتداء أو التعامل مع الكمامة، بحسب ما أوضح موقعي "bestlifeonline"، و "eatthis".
1-لمس القناع ويدك غير نظيفة
إذا كانت يديك متسخة وقمت بملس القناع فمن السهل أن تصاب بالفيروس لأن يديك تكون قريبة مباشرة من منطقة التنفس "الأنف".
2-وضع الكمامة الملوثة على أي سطح
عند نزع الكمامة يجب التخلص منها فورًا دون أن تضعها على أي سطح أخر في المنزل أو المكتب لأنك بذلك تنشر العدوى في كل مكان
3-عدم غسله بطريقة صحيحة
يجب غسل القناع القماش بالماء الساخن حتى يتم تعقميه بالكامل.
4-ارتداء الكمامة قبل أن تجف
يجب أن تترك الكمامة حتى تجف تمامًا بعد الغسل قبل ارتدائها، لأن القناع الجاف من الماء أكثر فعالية في حمايتك.
5-التهاون في البعد الاجتماعي
ارتداء الكمامة لا يعني عدم الحفاظ على المسافة الاجتماعية الآمنة وهي 1 متر مع من حولك.
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