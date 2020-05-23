الامارات | تجمع المزارعين: البطيخ الأردني يتعرض لمؤامرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المزارعين: البطيخ الأردني يتعرض لمؤامرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد تجمع مزارعي الأردن على جودة المنتج الأردني من مادة البطيخ وخلوه من أي هرمونات أو مواد كيميائية، مؤكدا أن المنتج الأردني يخضع لفحص مخبري دقيق جدا بنتائج ممتازة، بحسب موقع " عمون"

وقال التجمع في بيان له: "بعد البحث والتقصي تكشفت خيوط مؤامرة تقودها جهات خارجية تروج لضرب المنتج الأردني وخاصة البطيخ حيث ينافس الأردن الكثير من الدول في إنتاجه وخصوصا إيران والاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف البيان، أن هذه الجهات قامت بإنتاج فيديو لبطيخة تم حقنها بمادة الأسيد شديدة الانفجار ومن ثم سطح البطيخة ليتبين أنه يخرج منها هواء على أنه هرمون قوي، وأشيع أن هذه البطيخة من الأردن، وتم نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد الناطق الإعلامي باسم تجمع مزارعي الأردن ناجح الكركي، أن المزارع الأردني يواجه اليوم تحديا كبيرا أمام هجمة منسقة عالية الترتيب ضد المنتج الأردني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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