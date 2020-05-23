الامارات | شاهد..تمساح هرب من برلين خلال الحرب العالمية الثانية يفارق الحياة في موسكو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفق تمساح كان قد هرب من حديقة حيوان برلين أثناء الحرب العالمية الثانية، وتم نقله إلى روسيا حينها، عن عمر 84 عاما، حسبما ذكرت حديقة حيوان موسكو اليوم السبت. ونفق التمساح، المسمى "ساتورن"، بسبب تقدمه في العمر، حسبما ذكر حراسه، ونشرت حديقة الحيوان في موسكو فيلم قصير على موقعها الرسمي للساعات الأخيرة من حياته.

وذكرت حديقة الحيوان في بيان إن "ساتورن تمتع بحياة طويلة ومتنوعة .. وهذا عمر رائع للغاية"، وأضافت أن متوسط عمر التماسيح في الحياة البرية يتراوح بين 30 و 50 عاما.

وولد ساتورن في الولايات المتحدة عام 1936 تقريبا ونُقل إلى حديقة حيوان برلين، ومنها هرب التمساح البالغ طوله 5ر3 متر في 23 نوفمبر 1943. وبقي الحيوان على قيد الحياة بمفرده خلال السنتين المتبقيتين من الحرب. وعثر عليه جنود بريطانيون عام 1946، وفي يوليو من ذلك العام ، تم نقله إلى موسكو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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