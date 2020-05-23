الامارات | مذيع مدفع الإفطار من الشارقة يودع رمضان بمشهد مؤثر

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع مدفع الإفطار من الشارقة يودع رمضان بمشهد مؤثر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالدموع، ودّع المذيع عبدالرؤوف حسن، آخر أيام شهر رمضان المبارك، اليوم السبت، خلال الحلقة الأخيرة لبرنامج مدفع الإفطار على تلفزيون الشارقة.

وفي مشهد مؤثر، لم يستطع عبدالرؤوف حسن تمالك دموعه خلال الفقرة الأخيرة من البرنامج، إذ لم يتمكن من استكمال دعوات اليوم الأخير من الشهر الكريم، رغم محاولاته أكثر من مرة وهو يغالب بكاءه، داعياً: «اللهم إن هذا رمضان سيرحل فأعده علينا ونحن بجانب بعضنا، بجانب آبائنا وأمهاتنا يارب العالمين».



ويعد برنامج مدفع الإفطار من طقوس شهر رمضان على قناة الشارقة، إذ نجح في استقطاب مشاهدات كبيرة، حتى في ظل غياب الحضور الجماهيري المباشر، واستبدال ذلك هذا العام بالتشارك مع الجماهير عبر تطبيق «زووم».

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وقدم البرنامج للمشاهدين مجموعة من المسابقات التفاعلية، واختار فائزين يومياً، وكذلك احتفى بالعائلات المتابعة له بجوائز عدة.

متابعة - الإمارات اليوم

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