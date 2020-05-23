بريطانية تجمع الملابس القديمة من مدن العالم لتعيش بموضة الخمسينيات

أحيانًا يأخذنا الحنين إلى الماضى ونتمنى لو كنا نعيش فى تلك الأزمنة التى كانت تحمل بعضً من الرقة والأناقة، إلا أن البريطانية ياسمين تشيسويل قررت أن تجعل الأمر يتخطى الحنين، وتعيش فى أجواء الخمسينيات من خلال الأزياء منذ عامين ونصف وحتى الآن.

ووفقًا لموقع "Insider " فإنها تجمع الملابس القديمة من أماكن مختلفة حول العالم وقررت أن تقيم عرض أزياء فى مقطعى فيديو TikTok مختلفين، وقد حصدت مقاطع الفيديو أكثر من 9 ملايين مشاهدة مجتمعة.

فى عام 2018، اتخذت ياسمين تشيسويل قرارًا ببدء ارتداء الملابس من الخمسينيات على أساس يومى لأنها تحب العصر كثيرًا، قالت الفتاة وهى تعمل مخرجة فى لوس انجلوس: "لقد نشأت وأنا أشاهد أفلام الخمسينات القديمة، وأحب الأزياء التى ارتديتها الممثلات فى ذلك الوقت، فأردت ارتداء الملابس بهذه الطريقة، لكننى لم أكن أملك الثقة".

وتابعت: "بدأت لأول مرة المشاركة على موقع انستغرام، ولكنى الأن بدأت الآن فى إنشاء مقاطع فيديو للنشر على TikTok، أقوم بجمع الملابس القديمة من مدن حول العالم، وقررت استخدام العناصر التى جمعتها لإنشاء فيديو حول ملابس الأشخاص فى الخمسينيات فى لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وهيوستن".

وقالت: "فى البداية، فكرت فى المدن الكبرى التى أردت تسليط الضوء عليها، لوس أنجلوس لأننى أعيش هنا منذ أربع سنوات، ولندن لأننى من المملكة المتحدة وباريس لأننى كنت أعتقد دائمًا أن الأزياء الباريسية رائعة حقًا، ونيويورك لأننى أحب الموضة أيضًا."

حصل مقطع الفيديو الأول للفتاة على أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ مشاركته لأول مرة فى أبريل، ولهذا السبب قررت تقديم TikTok آخر يسلط الضوء على أزياء الخمسينيات من هونج كونج وميامى وبرلين وشيكاغو، كانت المشاهدات على الفيديو الثانى أكثر من 2 مليون فى وقت كتابة هذا التقرير.

وقالت: "كنت أرتدى ملابس المصممين فى كل من تلك المدن، لذا اخترتها بعد ذلك بحيث تكون أصيلة ودقيقة لما كان يمكن أن تكون عليه، أريد أن أعلم الناس عن الموضة من تلك الحقبة لأننى أحب الأسلوب فحسب، وإذا استطعت تعليم شخص آخر عن ذلك ، فهذا أمر رائع."

Advertisements

من بين المدن التسع التى تشاركها، قالت تشيسويل أن لوس أنجلوس هى المفضلة لديها لأنها تتماشى مع ملابسها اليومية، وكشفت أنها تخطط لمشاركة المزيد من صور المدن بعد فترة وجيزة من نجاح أول مقطعى فيديو لها.

وقالت: "عندما بدأت فى ارتداء الملابس بهذه الطريقة، ساعدنى زوجى فى اكتساب الثقة لمواصلة القيام بذلك، بعد ستة أشهر، بدأ فى ارتداء الملابس بهذه الطريقة أيضًا لأننا كنا ذاهبون إلى" Dapper Day" فى ديزنى لاند وأراد أن يرتدى زى لي".

وأضافت تشيزويل "لقد أحب الملابس وشعر أنها تناسبه بشكل أفضل، نحن الآن نشجع بعضنا البعض إنه يساعدنى بأسلوبى وأنا أساعده فى أزياءه."

قــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ :