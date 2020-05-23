إطلالات عصرية للعيد من وحي ليلى عبد الله

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 06:28 مساءً - اعتمدت الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله العديد من الخيارات العصرية في شهر رمضان المبارك، ومن أبرزها جمعنا لك عدة خيارات، فأي إطلالة هي الأجمل برأيك؟
خيارات الألوان الحيادية
فضَّلت ليلى دمج العديد من الألوان الحيادية في إطلالاتها، ومن أبرز خياراتها تزينت بفستان بيج مزين بحزام ذهبي بسيط، وتجملت بفستان أبيض مصمم بأكمام مفرغة لزي مفعم بالأناقة، وتأنقت بفستان أبيض مزين بصدرية مطرزة بالذهبي والسماوي، وآخر أسود مزين بأكمام عصرية.
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إطلالات شبابية
لخيارات شبابية أنيقة ارتدت ليلى فستانًا أخضرَ مع تيشيرت أصفر برسوم، وظهرت بفستان زهري مصمم بشكل ناعم وبسيط، وأطلت ببنطال ومعطف باللون الزيتي مع بلوزة بيضاء، واختارت فستانًا أبيضَ مع معطف رمادي مزين بالأبيض، ونسقت فستانًا زهريًّا بسيطًا وناعمًا مع ربطة شعر خضراء.
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