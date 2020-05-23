كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 06:28 مساءً - تصدرت التنورة بالنقشات سواء كانت طبعات الورود، الكاروهات، البولكا أو التقليمات، موضة صيف 2020 بقصات وتصاميم وأطوال متنوعة لتتناسب مع مختلف أذواق النساء.

تنورة بالتقليمات من شانيل Chanel



وقد تناثرت التنورة بالنقشات على منصات العروض الخاصة بأهم العلامات التجارية خلال أسابيع الموضة العالمية، فرصدناها مصممة من خامات فائقة النعومة تناسب المرأة الرقيقة والناعمة.

نضع اليوم بين يديك أورع تصاميم التنورة بالنقشات الرائجة لصيف 2020 والتي انتقيناها لك من منصات أهم العلامات التجارية مع طرق تنسيقها لإطلالة كاجوال أو مسائية كي يكون لإطلالتك هذا الموسم مذاقاً خاصاً وأسلوباً مميزاً.

تابعي المزيد:خاص الخليج 365: مجموعة حصريّة من الأقنعة بالتعاون مع أهم المصمّمين

التنورة بالنقشات موضة صيف 2020 من وحي منصات عروض أهم العلامات

التنورة بالنقشات لإطلالة كاجوال موضة صيف 2020

تنورة ميدي تقليمات الأبيض والأسود من ألتوزارا Altuzarra



لإطلالة نهارية مريحة، اختاري لصيف 2020 التنورة بالنقسات المرحة والأسلوب العصري المريح، من خلال نقسات حيوية وألوان جذابة.

Advertisements

اعتمدي مثلاً تنورة ميدي بنقشات التقليمات باللونين الأبيض والكحلي الصيفيين من ألتوزارا Altuzarra، ونسقيها مع توب أبيض وسنيكرز sneakers على الموضة لإطلالة كاجوال في أوقات النهار سواء كنت ذاهبة للتسوق أو خارجة مع أطفالك.

كما ويمكنك الاستلهام من إطلالة التنورة بنقشات الكاروهات والتي رصدناها على منصة شانيل Chanel ضمن عرض ريع وصيف 2020 بأسلوب la petite ecoliere. تناسب هذه الإطلالة صاحبات الأسلوب الرصين والمتزن. نسقيها مع صندل بدون كعب أو باليرينا باللون الكحلي لاستكمال اللوك.

التنورة بالنقشات لإطلالة مسائية موضة صيف 2020

تنورة ميدي بطبعات الأشجار من فرساتشي Versace



عليك هذا الصيف أن تستفيدي من موضة التنورة بالنقشات لكي تتألقي بهذا الاتجاه خلال مناسباتك المسائية. فاعتمدي لإطلالة مسائية التنورة بالنقشات الملونة بمزيج من البرتقالي والفوشيا الحيويين وذات التصميم الميدي من الساتان الراقي والتي رصدناها ضمن عرض فرساتشي Versace. نسقيها مع توب ناعم بلون سادة أبيض أو أسود بدون نقشات منعاً للمبالغة في الإطلالة.

كما ويمكنك اختيار التنورة الطويلة بنقشات الورود ذات تصميم خصر عالٍ وحزام عريض على الخصر وتنسيقها مع قميص أبيض جذاب على غرار الإطلالة التي رصدناها لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera والتي أعجبتنا بالفعل!

تابعي المزيد:موديلات فساتين بيضاء لصيف 2020 مناسبة لإطلالة عيد الفطر