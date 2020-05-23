كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 06:28 مساءً - يعتبر القفطان من الأزياء الراقية والفخمة، مما جعله قطعة ضرورية في خزانة السيدة العربية التي تولي أناقتها ومظهرها اهتماماً خاصاً في إطلالاتها النهارية والمسائية ومناسباتها الاجتماعية المنّوعة خلال شهر رمضان، فكيف إذا زيّنت هذا القفطان مجموعة من الاكسسوارات الذهبية التي تضفي عليه جمالاً ما بعده جمال. لذلك نقدّم لكِ أبرز النصائح والإرشادات التي تتعلّق في هذا المجال.

اكسسوارات باللون الذهبي للقفاطين أقراط من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana إذا كنتِ ترتدين قفطاناً قصيراً ناعماً، من المفضل أن تعتمدي معه حذاءً أو صندلاً مسطّح الكعب. حذاء منخفض الكعب من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi أما في حال كنت ترتدين قفطاناً رسمياً فلمَ لا تعتمدي معه أساور ذهبية تلفت الانظار. سوار من لويفي Loewe يليق بالقفطان خلال المناسبات المسائية العقود الذهبية كبيرة الحجم التي تزّين الرقبة، بالإضافة الى خاتم يبرز جمال اليدين. عقد بتصميم مميز من ألكساندر فوتييه Alexandre Vauthier إذا كان اختياركِ وقع على قفطان يتميّز بألوان هادئة وناعمة مع بعض التطريزات الذهبية، فما عليكِ سوى اختيار الاكسسوارات الذهبية منها حقيبة يدّ صغيرة الحجم على سبيل المثال حتى تكتمل إطلالتكِ. وبإمكانكِ أيضاً ارتداء حذاءً بالكعب العالي يتلاءم مع لون الحقيبة. حقيبة يد من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen Advertisements للسيّدة النحيفة التي تودّ إبراز مفاتن جسمها، عليها أن تعتمد حزاماً ذهبي اللون لتحديد خصرها، مع العلم أن هذا اللون يتناسب مع كافة أشكال القفطان وألوانه ويوجد منه أحجام محتلفة. تابعي المزيد: اكسسوارات لن تتخلى عنها الفاشينيستا هذا الصيف! في حال كان القفطان الذي تودّين ارتدائه في مناسبة اجتماعية مهمة تسيطر عليه الاحجار والخرز فعليك اختيار الاكسسوارات الذهبية الناعمة حتى لا تبدو طلّتك مبالغ بها.

إذا كان القفطان مليئاً بالألوان خاصة الفاقعة لأنكِ شخص مفعم بالحياة، من المهم أن تكون الاكسسوارات الذهبية بسيطة وصغيرة الحجم حتى لا تخفي تميّز ما ترتديه خاصة وأن العين تنجذب نحو الألوان القوية. للشابات العصريات التي تفضلن الاسلوب الكاجوال من خلال ارتداء القفطان فوق السروال والتوب حتى يكون حضورها لافتاً، ما عليها سوى إضافة لمسة من الرقي بانتعال حذاء برّاق عالي الكعب ملائم للون القفطان وإضافة حقيبة يدّ صغيرة باللون نفسه. حذاء عالي الكعب من إيزابيل ماران Isabel Marant بعدما تختار السيدة المحجبة القفطان المناسب لحضور مناسبة اجتماعية كحفل إفطار على سبيل المثال، تقف حائرة أي اكسسوارات تناسب قفطانها خاصة وأنها لا تريد الإخفاق وتعريض كامل إطلالتها للفشل بسبب سوء اختيارها للملائم شكلاً ولوناً. عقد من روزانتيكا Rosantica لذلك لا بدّ من اختيار لون الاكسسوارات التي تتناسب مع القفطان دون أي مبالغة او إكثار، بل على العكس يجب أن تكون مكمّلة لإطلاتها، وهنا تكون المحجّبة أمام خيارين: الأول إختيار الاكسسوارات بلون القفطان تماماً خاصة في حال وجود ألوان كثيرة في تفاصيله، الثاني اللجوء الى بعض التغيير في الاكسسوارات من خلال اختيارها من لون القفطان ولكن بتدرّجات مختلفة لخلق توازن أنيق ومميّز في آن. تابعي المزيد:أزياء شرقية راقية ومحتشمة من عروض موسم ربيع وصيف 2020



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