لبس العيد للمحجبات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 06:28 مساءً - يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام في نهاية فصل الربيع، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لذا تحرص المحجبات على اختيار ملابسهن بعناية ودقة شديدة، تناسب هذه الأجواء، فضلاً عن انتقاء أحدث الصيحات، للظهور بإطلالات راقية وجذابة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح هناك اهتمام واضح من المُصممين بتقديم تصميمات أنيقة ومٌميزة للمحجبات، سواء كانت الفساتين أو العبايات، أو البناطيل بمختلف أشكالها وألوانها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من الموديلات لملابس العيد التي تناسب المحجبات، لاختيار ما يناسبك منها.

بنطلون جينز مع بلوزة أو قميص طويل

بنطلون جينز مع بلوزة طويلة



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مريحة خلال أيام العيد، وتفضلين ارتداء البناطيل، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء بنطلون جينز مع بلوزة أو قميص طويل، وتنسيق حذاء ذو كعب عال وشنطة صغيرة الحجم، مع بعض الإكسسوارات البسيطة التي تناسب هذه الإطلالة الأنيقة.

تابعي المزيد:إطلالات ستيفاني صليبا بموضة البناطيل الواسعة



بنطلون مع كارديجان طويل



بنطلون مع كارديجان طويل



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة وأنيقة خلال عيد الفطر، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء كارديجان طويل من قماش الشيفون أو الكتان الشفاف، وتنسيقه مع بنطلون وارتداء حذاء ذو كعب عالٍ وشنطة صغيرة أو كبيرة الحجم حسب رغبتك، وهي الإطلالة التي تمنحك قدرًا من الاحتشام والأناقة.

Advertisements

تابعي المزيد:بناطيل الدنيم الأكثر عصرية لصيف 2020 من أهم الماركات العالمية



بلوزة مع تنورة عالية الخصر



بلوزة مع تنورة عالية الخصر



إذا كنت من محبي ارتداء التنانير الطويلة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة خلال أيام العيد، بارتداء بلوزة قصيرة مع تنورة عالية الخصر.

كما يمكنك استبدال البلوزة بتوب أبيض وقميص جينز برباط، مع تنسيق حذاء رياضي أو حذاء ذات كعب عالٍ، للظهور بإطلالة عصرية وأنيقة.

تابعي المزيد:موضة البنطال العريض للمحجبات



فستان طويل مع حزام عند الخصر



إذا كنتِ تريدين ارتداء فستان خلال أيام العيد، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة الناعمة والرقيقة، بارتداء فستان طويل يساعدكِ على الحركة بحرية من قماش الليكرا أو الشيفون، مع ارتداء حزام من نفس قماش الفستان على الخصر.

ويمكنكِ تنسيق حذاء رياضي أو صندل فلات مع هذه الإطلالة التي ستساعدك على الحركة بسهولة وحرية في العيد

تابعي المزيد:أحدث موضة فساتين واسعة للمحجبات