الصابون الأسود.. سلاح فعال لمحاربة مشاكل البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أوردت مجلة "Elle" أن الصابون الأسود يعد سلاحا فعالا لمحاربة مشاكل البشرة؛ حيث إنه يساعد في التخلص من البثور والبقع الصبغية. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الصابون الأسود المعروف أيضا باسم الصابون الأفريقي يمتاز بتوليفة فريدة من المواد الفعالة المفيدة لصحة وجمال البشرة مثل زبدة الشيا وزيت بذور النخيل ورماد بذور النخيل وخشب الصندل والجليسرين الطبيعي وخلاصة الألو فيرا وعصير الليمون وعسل النحل. وبفضل هذه التوليفة الرائعة يعمل الصابون الأسود على التخلص من شوائب البشرة كالبثور والتجاعيد والبقع الصبغية، كما أنه يساعد على التخفيف من التهابات البشرة، ومن ثم التمتع ببشرة نقية ونضرة تشع شبابا وحيوية. وأشارت "Elle" إلى إمكانية استخدام الصابون الأسود كبديل للشامبو وكرغوة للحلاقة للاستفادة من مزاياه الصحية والجمالية.

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