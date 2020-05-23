الثوم لإنبات الشعر في مقدمة الرأس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 04:18 مساءً - يعاني الكثير من النساء من مشاكل تساقط الشعر، لا سيّما في مقدمة الرأس، وهناك عدة طرق لمعالجته، من أبرزها التركيز على تناول الأطعمة الغنيّة بالفيتامينات والمعادن الضروريّة لتحفيز إنبات الشعر، مثل فيتامين B، وB5، وC، وD، بالإضافة إلى زيت السمك والزنك والحديد، كما يمكن استعمال عدة خلطات طبيعية من أبرزها خلطة الثوم، فإليكِ فوائدها وطريقة عملها.



فوائد الثوم للشعر

فوائد الثوم للشعر



يساعد الثوم على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه، حيث يحتوي الثوم على نسبةٍ عاليةٍ من المعادن؛ مثل الكالسيوم، الزنك، الكبريت، وفيتامين C، إلى جانب تحفيزه على إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر وصحّته، وهو مضاد طبيعي للميكروبات والجراثيم، والبكتيريا التي تضر بفروة الرأس وتمنع نمو الشعر، ويحتوي على السلينيوم الذي ينشّط الدورة الدمويّة ويهدئ فروة الرأس ويعالج القشرة، كما أنه يُنقي ويمنع انسداد بصيلات الشعر.

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طريقة عمل خلطة الثوم والعسل

طريقة عمل خلطة الثوم والعسل



تتكون الخلطة من ٨ فصوص من الثوم وملعقة كبيرة من العسل، وتُحضَّر بهرس فصوص الثوم جيدًا؛ حتى يتم استخلاص سائل بمقدار ملعقة واحدة تقريبًا، ثم يتم مزج السائل المستخرج مع العسل، ويوضع المزيج على فروة الرأس، ويُترك لمدة 25 دقيقة، وللحصول على أفضل النتائج؛ يُنصح بتكرار هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا.



طريقة عمل خلطة الثوم وزيت الخروع

طريقة عمل خلطة الثوم وزيت الخروع



تتكون الخلطة من ثلاثة فصوص من الثوم وأربع ملاعق من زيت الخروع وملعقة واحدة من زيت الزيتون الطبيعي، وتُحضَّر بسحق فصوص الثوم؛ لتصبح عجينة ناعمة، وتضاف لها بقية المكونات، ومن ثمَّ تصبح جاهزة لتدليك المناطق التي تعاني من الفراغات، وذلك لمدة عشر دقائق.

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