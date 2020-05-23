كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 مايو 2020 04:18 مساءً - لا تكتمل إطلالة العيد من دون تسريحة شعر أنيقة تمنحك مظهراً جذاباً ولافتاً، لكن بعيداً عن المبالغة والتعقيد. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة مميزة من تسريحات عيد الفطر 2020، لتختاري من بينها ما يناسب ذوقك وشخصيتك.



تسريحة الويفي الرومانسية

تسريحة الويفي الرومانسية

وملائمة لعيد الفطر، إذ ستمنحك إطلالة رومانسية حالمة، وهي ترتكز على خصلات الشعر الويفي الملتفّة المنسدلة على الظهر وعلى كتف واحد، مع سحب الشعر على الجانب الآخر وتثبيته بإحدى مشابك الشعر الفخمة والمميزة.

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تسريحة ذيل الحصان المتموج مع الغرة

تسريحة ذيل الحصان المتموج مع الغرة



ستؤطر هذه التسريحة وجهك بشكل مثالي خلال العيد، كما أنها تسريحة عصرية جداً وشبابية وأنيقة في الوقت نفسه. فضلاً عن أنها ستجعل شعرك يبدو أكثر سمكاً وكثافة، بالتالي ستشكل خياراً رائعاً لك في العيد إن كنت تعانين من الشعر الخفيف. وهي ترتكز على سحب الشعر الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المتموج، الى جانب الغرة التي تغطي الجبين والخصلات الجانبية المنسدلة.



تسريحة الكعكة الفوضوية العالية

تسريحة الكعكة الفوضوية العالية



هذه التسريحة العصرية ملائمة لأي مناسبة، وخصوصاً للأعياد والمناسبات، لذلك ضعيها ضمن خياراتك لعيد الفطر 2020. تسريحة الكعكة الفوضوية العالية هي تسريحة حيوية جداً وستمنحك إطلالة راقية. ترتكز هذه التسريحة على سحب الشعر الى منتصف الرأس وجعله على شكل كعكة فوضوية، الى جانب الغرة المنسدلة على الجبين.

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تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع

تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع



لا تزال تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع تتربع على موضة الشعر، فهي التسريحة الأكثر رواجاً بين النساء، إضافة الى أنها شبابية تجمع البساطة والأناقة في الوقت نفسك، كما تسلط الضوء على ملامح وجهك. لذلك، لا تترددي في اعتمادها لعيد الفطر 2020، لإطلالة جذابة وملفتة.



تسريحة الشعر المستقيم مع الغرة النصفية

تسريحة الشعر المستقيم مع الغرة النصفية



إذا كنت ترغبين في تسريحة شعر كلاسيكية ناعمة وأنيقة تعتمدينها لعيد الفطر 2020، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر، الى جانب الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذنين، فهي من أكثر التسريحات الملائمة لأجواء العيد، كما أنها ناعمة جداً وستمنحك مظهراً أنثوياً رائعاً.



تسريحة الكعكة الأنيقة

تسريحة الكعكة الأنيقة



تعدّ تسريحة الكعكة الأنيقة أحد أكثر التسريحات جمالاً وبساطة، كما أنها عملية جداً وتمنحك طلة مفعمة بالأنوثة في عيد الفطر 2020، كما وتسلط الضوء على جمال ملامحك، إضافة الى أنه بإمكانك الحصول عليها في المنزل من خلال سحب شعرك بالكامل الى الأعلى وصنع كعكة مرتفعة.

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