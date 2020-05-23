صينية تنتقم من شريكها الخائن بـ«طن بصل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقدمت شابة صينية على طريقة غريبة وطريفة للانتقام من شريكها الخائن، أثارت بها الكثير من رودود الأفعال في وسائل الإعلام المحلية، وتناولها كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسائل إعلام صينية ذكرت أن الشابة انتقمت من صديقها الذي تبين أنه يخونها، من خلال إرسال طن من البصل إلى منزله، حتى يبكي على ما فعله بها.

الشابة تشاو، من مدينة زيبو بمقاطعة شاندونغ، اكتشفت أن شريكها يخونها، بعدما تفحصت هاتفه المحمول، ووجدت أنه كان يرسل رسائل نصية غرامية إلى فتيات أخريات.. ولم تتمالك نفسها من شدة الصدمة، ودخلت في نوبة بكاء استمرت 3 أيام، حتى أن قلبها كاد ينفطر، وأرادت أن تنقم من صديقها بنفس الطريقة، بأن تجعله يبكي، فأرسلت له طنا من البصل.

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وما زاد من حزن تشاو أنها كانت قد انفصلت قبل وقت قصير عن زوجها لترتبط بشاب جديد، الأمر الذي ضاعف غضبها وجعلها تتصرف على هذا النحو الغريب.

الشابة لجأت إلى هذه الطريقة من الانتقام بعدما سمعت أن شريكها الشاب لم يذرف على فراقها دمعة واحدة، بل كان في الواقع يستمتع بالحياة بدونها.. وطلبت تشاو 1000 كيلوجرام من البصل عبر الإنترنت، وتم توصيلها إلى منزل شريكها السابق، مع رسالة تقول فيها: “لقد جعلتني أبكي ثلاثة أيام، والآن حان دورك”.

وعندما عاد شريكها السابق إلى المنزل وجد أكياس البصل مكدسة أمام الباب ولم يتمكن من دخول المنزل، وكانت رائحة البصل قد انتشرت في كل المبنى والمنطقة التي حوله.. وقال أحد الجيران: “لا أعرف ما إذا كان سيبكي أم لا، لكنني بالتأكيد اختنقت من الرائحة”.