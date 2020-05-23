10 علامات تدل على مهاجمة كورونا للقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لا يهاجم فيروس كورونا، الرئتين وفقط، إنما يمكن أن يهاجم القلب أيضاً، إذ أكد بحث جديد نشر في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ أن مرضى كورونا قد يعانون من أعراض معينة تدل على تضرر القلب.

فيما يلي العلامات التحذيرية التي قد تدل على أن فيروس كورونا بدأ بمهاجمة القلب وتسبب بجلطات دموية في الجسم، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي.

1. تورم الساق

يعتبر حدوث تورم في الساق، إحدى علامات الجلطة الدموية، وعادة ما يحدث التورم في ساق واحدة فقط.

2. ألم في الساق

في كثير من الأحيان، تبدأ الجلطة الدموية بألم في الساق، ويمكن أن يشعر المصاب بتشنجات فيها.

3. احمرار أو تغير لون الجلد على الساق

إذا أصابت الجلطة الأوردة في ذراعيك أو ساقيك، فقد تبدو مزرقة أو حمراء. قد يتغير لون بشرتك أيضاً بسبب تلف الأوعية الدموية.

4. الشعور بالدفء في الساق المتضررة

مع تجلط الدم، قد يكون لديك شعور مستمر يشبه التشنج في الساق. قد تشعر أيضاً بالألم عند الوقوف أو المشي. مع تفاقم تجلط الدم، غالباً ما يصبح الجلد حولها أحمر أو يتغير لونها وتشعر بأن المنطقة دافئة عند ملامستها.

5. الضغط في الصدر أو الذراعين

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يعتبر الألم أو الضغط في صدرك أو ذراعيك، والذي قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر، من الأعراض الهامة للجلطة الدموية، أو النوبة القلبية.

6. عسر الهضم

عسر الهضم أو حرقة المعدة أو ألم البطن هي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا، ولكنها أيضاً قد تدل على الإصابة بالنوبة القلبية.

7. ضيق في التنفس

بما أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الرئتين، فإن ضيق التنفس يمكن أن يصيب المريض بالحيرة حول سبب الإصابة، هل هو فيروس كورونا أم نوبة قلبية أم كلاهما؟ اتصل بطبيبك إذا لم تتمكن من التنفس مهما كان الأمر.

8. عرق بارد

عندما يعاني قلبك من صعوبة في العمل، فإنه يتطلب المزيد من الجهد لضخ الدم، وهذا يؤدي إلى زيادة في نسبة التعرق. وعادة ما يكون العرق بارداً.

9. التعب الشديد

يمكن أن يكون الشعور بالإرهاق والتعب الشديد، علامة على فشل القلب، لذا لا بد من الاتصال بالطبيب على الفور إذا شعرت بالتعب غير العادي.

10. الدوار أو الدوخة المفاجئة

إذا شعرت بالدوار أو الدوخة بشكل مفاجئ، اتصل بطبيبك على الفور، لأن الدوار المفاجئ قد يكون مؤشراً لمشكلة خطيرة في القلب.