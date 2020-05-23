الامارات | فيديو يوثق لحظة سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق لحظة سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت منصات إعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم إلتقاطه من فوق سطح أحد المنازل يوثق

لحظة سقوط طائرة الركاب الباكستانية المنكوبة التي كان على متنها 99 شخصا في مدينة كراتشي جنوبي باكستان. وأكدت السلطات نجاة شخصين من حادث الطائرة التي تعرضت لعطل فني عند محاولة الهبوط في مطار كاراتشي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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