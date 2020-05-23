فساتين خطوبة لعام 2020 بألوان وردية

الألوان الوردية تعبّر كثيرًا عن جمال وأنوثة الصبايا، بدرجاتها المختلفة كالروز والفوشي وصولًا إلى الأحمر، وهو ما قد يفسر لماذا كل هذه الألوان موجودة بخزانة أيّ صبيّة.

وقد يفسر أيضًا أنها فرصة مناسبة لتعتمدي إحداها بحفل خطوبتِك، لاطلالة غاية في الأنوثة بحفلكِ المميز. واليوم اخترنا لكِ فساتين خطوبة لعام 2020 من مجموعة كوتور، لتختاري فستانكِ الوردي الأمثل.

فساتين خطوبة بألوان داكنة تخفي عيوب الجسم

الفستان الوردي المفنوش من طبقات التول

يمكنكِ اختيار هذا الفستان المنفوش من التول بالكامل، على شكل طبقي، لافت للأنظار مع لونه الروز الهادىء، أنيق وجذاب، من مجموعة Giambattista Valli غامباتيستا فالي، مع حزام خصر باللون الأسود، ليُبرز تفاصيل شكل الجسم قليلًا.

فستان روز بكتف واحدة

للصبايا النحيفات، من الممكن أن تجربي هذا الفستان من Ronald van der Kemp، مع صيحة الكتف الواحدة، منسدل قليلًا مستوحى من فساتين أميرات اليونان قديمًا، والمميز به أنه يمنح بعض الوزن لمظهركِ لتبدي بشكل أفضل.

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فساتين معرقة بالورود بأكمام طويلة





من الممكن أن تعتمدي الفساتين الوردية بطريقة مباشرة، بأن تختاريها مع رسومات الورود، كالفستان من Ralph & Russo، مع الأكمام الطويلة والتصميم الطبقي، مناسب للصبايا قصيرات القامة والمملتلئات نسبيًّا.



فستان فوشي بسيط من دون تطريزات



إذا كان كل ما ترغبين به بفستان خطوبتكِ هو أن تعتمدي درجة مميزة من الألوان الوردية، فهذا هو فستانكِ الأنسب من جيفنشي Givenchy، من دون أكمام منفوش قليلًا، بلمسة لامعة، من الممكن أن تعتمدي معه أحمر شفاه بالدرجة نفسها لاطلالة لافتة، وترك شعركِ منسدلًا لا أكثر

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