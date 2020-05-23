تالقي بأجمل تصاميم الجلابيات والقفاطين المطرزة في "عيد الفطر"

تالقي بأجمل تصاميم الجلابيات والقفاطين المطرزة والملونة من مصممات خليجيات لعيد الفطر المبارك، حيث تتميز تصاميم الموسم بألوانها المبهجة وتفاصيلها المنقوشة والمطرزة التي ستمنحك طلة أنيقة وعملية وعصرية في منزلك اثناء العيد.اختاري القصات الواسعة التي لا تخلو من اللمسات الأنثوية الراقية مثل الشرايط الساحرة التي تزينت بها احدى تصاميم علامة April Clothing من السعودية المميزة، حيث تضفي الألوان المبهجة والملفتة طاقة احتفالية مختلفة الى طلتك مثل درجة اللون الأحمر التي قدمته علامة By Nouma من الكويت.

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