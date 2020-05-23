تألقي في عيد الفطر بأحذية المول الأكثر رواجاً بين مدونات الموضة

ظهرت صيحة أحذية المول Mule، المفتوحة من الخلف، من العام الماضي ولكنها شهدت رواجاً أضخم هذا العام، فعادة ما يحتاج الناس بعض الوقت لتقبل الموضة واكتشاف جمالها.

وتعد صيحة "المول" من الصيحات التي تم استحداثها، حيث تعود بالأساس إلى حقبة السبعينات، ولكنها تسللت خلال عروض أزياء العام الماضي حتى تكتمل قوتها هذا العام، وتصبح واحدة من أهم الصيحات التي تعتمد عليها مدونات الموضة الأشهر.

"المول" يناسب كل الاتجاهات

ويعود هذا الرواج إلى أنها اختياراً عملياً، فعندما تقررين الخروج من المنزل وجاءت مرحلة تنسيق الحذاء فستلاحظين أن "المول" اختيار يلائم كل الاتجاهات، فرغم أنه حذاء مسطح أو بكعب عريض إلا أنه لا يخلو من لمسة الأنوثة و الكلاسيكية بفضل تصميم المقدمة المدببة، من ثم يمكن تنسيقه مع إطلالة كاجوال ليأخذها إلى منطقة الأناقة الراقية، أو مع إطلالة كلاسيكية ليخفف من حدتها ويمنحها لمسة عصرية.



"المول" يتصدر الموضة بتصاميم متنوعة

احتلت أحذية "المول" المسطحة الصدارة لأنها الأكثر عملية وراحة، ولكن نرصد أيضاً مجموعة من التصاميم الأنيقة المميزة بالكعب المربع متوسط الطول، و التي تعد اختياراً وسط للموازنة بين الراحة و الأناقة، كما ذهبت بعض التصاميم إلى الكعب الرفيع لكنها مازالت محدودة مقارنة بالتصاميم السابقة، أما عن الألوان فتسللت أحذية "المول" بكل الدرجات و الخامات، ليس هذا فحسب، بينما تنوعت أيضاً بإضافة بعض التفاصيل مثل الأشرطة والفرو والأحجار وأيضاً نقوش الحيوانات.



أحذية "المول" تناسب كل النساء

احذية مول

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ويعود هذا الرواج أيضاً إلى أن صيحة أحذية "المول" ترضي كل النساء تقريباً، فإذا كانت المرأة القصيرة قلقة بشأن ارتداء حذاء مسطح، فإن تصميم مقدمة حذاء "المول" المدببة من الأمام تعزز الشعور بطول الساق، من ثم هي أفضل اختيار للمرأة القصيرة عندما تشعر بالتعب من الكعب العالِ.

كما أنها اختيار يناسب المحجبات، لاسيما وأن بعضهن لا يفضلن صيحات الصندل المفتوحة من الأمام لأنها لا تناسب معايير الحجاب، أما "المول" فهو يخفي أغلب مقدمة القدم من ثم يتناسب مع ملابس المحجبات المحافظة.

صيحة "المول" من وحي إطلالات مدونات الموضة

وبنظرة على أجمل إطلالات مدونات الموضة على انستقرام، نرصد ببساطة أن "المول" كان اختيار متكرر بينهن، فاختارت المدونة الكويتية دلال الدُب حذاء "المول" باللون الفوشيا مع البرتقالي ونسقته مع فستان أبيض، أما المدونة آسيا فيعد "المول" اختياراً يومياً بالنسبة لها، ربما لأنها تفضل الاطلالات العملية إلى حد كبير، أما المصممة السعودية العنود بدر فاختارت صيحة "المول" مع تاتو يشبه الخلخال لمزيد من الأنوثة.

ونذهب لإطلالة مميزة للمدونة ديما الأسدي التي اختارت تنسيق صيحة حذاء "المول" المزود بالفرو مع فستان صيفي، وأخيراً اختارت المدونة سها طه صيحة "المول" المزود بكعب عريض لإطلالة كلاسيكية، حيث نسقته مع تنورة بليسيه وقطعة فوقية بصيحة نقاط المونوكروم.

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