مجوهرات فضية ضخمة من وحي مشاهير الخليج

تزين المجوهرات إطلالة المرأة بشكل عام، لا سيَّما في المناسبات والاحتفالات الضخمة التي تتطلب ارتداء قطع المجوهرات كبيرة الحجم لتزيد من تألق من ترتديها، لذا جمعنا لكِ اليوم أبرز المجوهرات الضخمة على ذوق مشاهير الخليج، لتحصلي على أفكار تزين مناسباتك.

ارتدت أمل العوضي أقراطًا طويلة مزينة بزهور متتالية وخاتمًا وإسورة كبيرين تزينهما فصوص فضية صغيرة متتالية، وأكملت إطلالتها بعقد ضخم مزين بطبقات مكملة بفصوص صغيرة متتالية تزينها فصوص الزهور الفضية بطريقة مميزة.

فيما أطلت بيبي العبد المحسن بأقراط دائرية مزينة بفصوص فضية وإسورة مزينة بطبقتين من الفصوص وخاتم دائري مميز مع عقد مزين بثلاث طبقات من الفصوص المتتالية عرضيًا، ومن ثمَّ اندرجت أسفله خطوط من الفصوص الفضية المربعة والدائرية الصغيرة، وتجملت أيضًا بأقراط مزينة بثلاثة خطوط من الفصوص الطويلة من أوراق الشجر الصغيرة، مع عقد ضخم مصمم بشكل ملتف مع خطوط طويلة مزينة بالفصوص من الأسفل.

بينما اختارت لولو العسلاوي ساعة وإسورة ذهبيتين وخاتمًا فضيًّا مزينًا من المنتصف بفصٍّ أخضر، وأقراطًا طويلة فضية مزينة من الأسفل بالفص ذاته، وعقدًا ضخمًا مزينًا بشكل زهور وفصوص خضراء ليلائم المناسبات الضخمة، وتزينت نهى نبيل بعقد فضي ضخم ملتف مع خاتم ضخم بالنقوش ذاتها وإسورة ضخمة وأقراط بحلقتين من النقوش المتتالية، في حين جاءت دانة الطويرش بعقد أكثر نعومة مزين بخمس طبقات من الفصوص الصغيرة وأقراط طويلة من الفصوص ذاتها وإسورة ناعمة بالفصوص الفضية تلائم أغلب المناسبات.

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وظهرت عهود العنزي بعقد ضخم فضي ملتف على الرقبة، مزين بزهور فضية ومكمَّل بفصوص ذهبية من الأحجار المربعة، وأقراط طويلة بمعينات فضية مزينة بفصوص في المنتصف وإسورة بالتصميم ذاته، كما نسقت عقدًا فضيًّا أكثر ضخامة مزينًا بفصوص حمراء ضخمة مدمجة بالفضي، وأقراطًا فضية مزينة بالفصوص الحمراء، وتألقت بعقد أكثر نعومة مزين باللون الفضي بشكل ملتف تندرج أسفله فصوص طولية برسمة أوراق شجر صغيرة مع خاتم بالفصوص ذاتها وأقراط طويلة بالتصميم ذاته يليق بكل المناسبات.

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