محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لمكافحة الأمراض إن أوروبا ستتعرض لموجة ثانية قوية من تفشي فيروس كورونا في الشتاء المقبل.

وتشير الدراسات إلى أن أقل من 15 في المئة من سكان الدول الأكثر تضرراً في أوروبا قد أصيبوا بالفعل، ما يترك الأغلبية ضعيفة في المستقبل.

وأكد كبار الخبراء في بريطانيا أن القليل من المواطنين لديهم حصانة ومناعة قوية ضد COVID-19، وأن الفيروس المعروف لن يزول في أي وقت قريب لأنه متكيف بشكل جيد مع البشر.

ويتفق العلماء تقريباً على أن العدوى لا بد من أن تعود للظهور في موجة ثانية في ظل غياب لقاح أو علاج لفيروس كورونا حتى الآن، وفق ما نقل موقع "البيان" الإماراتي.

وتوقع الخبراء أن الموجة الثانية من فيروس كورونا التاجي ستحدث خلال الشتاء المقبل وتتزامن مع موسم الإنفلونزا، الأمر الذي قد يتفاقم ويزيد عدد الحالات بالمستشفيات بالفعل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من موجة جديدة لكورونا في الشتاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.