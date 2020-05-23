علامة شهيرة تتعاون مع نجمة البوب ليزو لإطلاق تشكيلة نظارات شمسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت علامة النظارات الشمسية الأسترالية "كي " Quay النقاب عن أحدث مجموعة نظارات لها بالتعاون مع نجمة البوب الصاعدة ليزو، وتتكون المجموعة من ثماني صور ظلية بما في ذلك النظارات الشمسية ونظارات مضادة للضوء الأزرق والإكسسوارات، وكلها متوفرة في أنماط جريئة ومجموعات ألوان لافتة للنظر.

تشتهر Quay بتعاونها الدائم مع ألمع الأسماء في هوليوود لترويج مجموعاتها الأنيقة للنظارات الشّمسيّة، وهذه المرّة وقع اختيارهم على نجمة البوب الصاعدة والمحبوبة ليزو، وتأتي النظارات بأنماط تتماشى مع أسلوب ليزو الجريء والفريد من نوعه وإطارات Quay الأكثر مبيعًا، وكما هو الحال في التعاونات الماضية، تأتي التشكيلة بأسعار معقولة تبدأ من 55 دولارًا.

وعن التعاون صرحت النجمة الحائزة على جائزة غرامي في بيان صحفي: " Quay تختلف عن العلامات التجارية الأخرى للنظارات الشمسية، إنها رائعة وجديدة، وأيضًا شاملة وفي متناول الجميع، رسالتهم التي تركز على الثقة والتعبير عن الذات هي شيء أؤمن به ويمكنني أن أقف وراءها، وطبعا هذا التعاون يتيح لي فرصة القيام بعمل خيري مع المؤسسة الخيرية Feeding America ، وليس هناك شيء أفضل من هذا ".

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تعاونت "Quay" وليزو أيضًا مع مؤسسة "Feeding America" - أكبر منظمة محلية لإغاثة الجوع في الولايات المتحدة - للتبرع بمليون وجبة من خلال برنامج " اشتر واحد واحصل على واحد وتبرع بـ 100 وجبة"، بدءًا من 21 مايو حتى 26 مايو ، سيحصل العملاء الذين يشترون زوجا من الظلال أو النظارات من الخط التعاوني على زوج مجاني من اختيارهم، و مقابل كل عملية شراء، ستوفر العلامة الأسترالية 100 وجبة على الأقل للمحتاجين.

وظهرت ليزو في صور الحملة الترويجية "Confidence is Quay" بأنماط متنوعة من النظارات منها ذات الظلال المتدرجة وأخرى بألوان قوس قزح بالإضافة إلى ذات الظلال المحايدة.

و تتراوح أسعار قطع مجموعة Lizzo x Quay Australia بين 65 دولارًا إلى 85 دولارًا أستراليًا (حوالي 55 إلى 75 دولارًا أمريكيًا)، وهي متاحة الآن للشراء عبر المتجر الإلكتروني للعلامة.