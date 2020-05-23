توقعات الأبراج اليوم 23-5-2020: الحظ حليف الثور.. وتوتر لـ الجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

برج الحمل

حالتك الرومانسية اليوم في أبهى صورها، واليوم ملائم للحب والرومانسية

برج الثور

الحظ حليفك اليوم فيما يتعلق بالجانب المادي. لا تتردد إذا كنت تدخل مشروعات تجاريا جديدا

برج الجوزاء

قد يكون التوتر مرتفعًا بعض الشيء في كل شيء تواجهه اليوم، وستشعر بالحاجة الشديدة للاستقرار والانضباط

برج السرطان

السعادة هي مصيرك الحقيقي. ضع هذه الحقيقة في اعتبارك اليوم، وحافظ على الاستقرار والسلامة والمسؤولية الشخصية

برج الأسد

يوم ملئ بالفرح والمرح والبهجة، لكن كن حذرا من بعض المواقف المضادة

برج العذراء

تركيزك عالي اليوم، يمكنك توجيهه إلى الصالح الجماعي ممن حولك لمن يريدون مساعدتك

برج الميزان

ألق نظرة على ما يدور حولك اليوم، الميزان. قم ببعض المعالجة الداخلية قبل أن تصل إلى استنتاج حول أفضل طريقة للمضي قدمًا

برج العقرب

أنت في طريقك إلى الخطوة التالية في حياتك المهنية، حاول التركيز ولا تلتفت إلى التشويش من حولك

برج القوس

الحب يدق بابك اليوم، فجأة يتم تحويل انتباهك ويطير تركيزك تجاه شخص مبهر يلفت انتباهك

برج الجدي

فكر في وضعك بطريقة جديدة. انظر إلى العام الماضي واسأل نفسك عما أنجزته. هل حققت الأهداف التي حددتها لنفسك؟

برج الدلو

قد تشعر بالضغط اليوم وأنت تحاول اكتشاف أفضل طريقة للوصول إلى المكان الذي تحتاج إليه

برج الحوت

رومانسيتك مرتفعو اليوم، كلما زاد اهتمامك بهذا الجانب من طبيعتك، ستكون أكثر سعادة