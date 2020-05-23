الامارات | زوكربيرغ لموظفي «فيس بوك»: استعدوا للعمل عن بُعد بشكل دائم

شكرا لقرائتكم خبر عن زوكربيرغ لموظفي «فيس بوك»: استعدوا للعمل عن بُعد بشكل دائم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مؤسس «فيس بوك»، مارك زوكربيرغ، إن نصف العاملين فيها سيتمكنون من العمل من منازلهم بشكل دائم، بينما سيعمل الجميع من البيت في غضون سنوات قليلة. وأكد رئيس الشبكة أن «فيس بوك»: «ستكون أكثر شركات العالم تقدماً على صعيد العمل عن بُعد».

وأضاف زوكربيرغ، خلال مؤتمر موجه إلى موظفي شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم: «أود التشديد على أن (كوفيد ـ19) لن يختفي قبل فترة طويلة»، عارضاً بعض العبر المستخلصة، وخطته لتنظيم العمل في الشركة الأميركية.

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وعرض بعض إيجابيات العمل عن بعد، ومنها مساواة أكبر في الفرص على صعيد المسيرة المهنية، وعمليات توظيف أكثر تنوعاً على الصعيد الجغرافي وعلى صعيد اقتصاد الإنفاق على المنشآت والأجور (التي ستكيف بحسب مكان الإقامة)، والاحتفاظ بموظفين يضطرون أحياناً إلى تغيير مكان إقامتهم لأسباب شخصية.

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