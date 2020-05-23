الامارات | عائلة تعثر على مليون دولار وتسلمه للشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة تعثر على مليون دولار وتسلمه للشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت عائلة في ولاية فرجينيا الأميركية، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على أحد الطرق، على كيسين بريديين يحويان مليون دولار نقداً، وسلمتهما إلى الشرطة.

وروت إميلي شانتز لمحطة «دبليو تي في آر» المحلية أنها كانت في نزهة مع عائلتها عندما قامت سيارة أمامهم بمناورة لتجنب غرض على الطريق. وتوقفت العائلة عندها لإزالة الغرض، وظنت أنه كيس نفايات، وعثرت على آخر بجانب الطريق.

واكتشفت العائلة محتوى الكيسين، ووضعتهما في مؤخرة شاحنتها الصغيرة، لدى انتهائها من النزهة والعودة إلى المنزل. وسلمت العائلة الكيسين إلى مكتب شريف منطقة كارولاين شمال ريتشموند عاصمة ولاية فيرجينيا.

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وأوضحت شانتز أن تسليم الكيسين إلى الشرطة كان ببساطة «أفضل حل لأنهما ليسا ملكاً لنا».

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