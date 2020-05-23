الامارات | 5 إرشادات لاستعادة نضارة البشرة بعد الصيام

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات لاستعادة نضارة البشرة بعد الصيام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتاج البشرة بعد شهر متواصل من الصيام إلى العناية الخاصة والاهتمام لإعادة النضارة والإشراق اليها، إذ تفتقد خلال هذا الشهر الترطيب الكافي، أو الحصول على الفيتامينات اللازمة من خلال التغذية، ما يجعلها تبدو قليلة الإشراق. ويؤكد الأخصائي في الأمراض الجلدية والتجميل في «ويلناس باي ديزاين»، الدكتور أنس الصالح، أهمية القيام بمجموعة من الإجراءات التي تبدأ بالتغذية وتصل الى العناية الخارجية بالبشرة لإعادة رونقها ونضارتها، مقدماً خمسة إرشادات لاستعادة نضارة البشرة بعد الصيام.
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