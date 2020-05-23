الامارات | «الشارقة للكتاب»: تأجيل المهرجان القرائي الافتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب»: تأجيل المهرجان القرائي الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تأجيل مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي، حتى الربع الثالث من العام الجاري. وكان من المقرر أن ينظم المهرجان في 27 مايو الجاري، بمشاركة أدباء وفنانين ومبدعين إماراتيين وعرب وأجانب، وعلى منصة تواصل افتراضية تخاطب الجمهور من مختلف بلدان العالم، ومن كل الفئات العمرية. وأوضحت الهيئة أن قرار التأجيل جاء لتزامن الموعد الأول مع فترة الامتحانات للطلبة داخل دولة الإمارات وعدد من البلدان، إذ يستهدف الكثير من فعاليات المهرجان الشباب واليافعين والأطفال وأولياء أمورهم، وفتح حوار بنّاء معهم، عبر جلسات ونقاشات مفتوحة مع كتاب وأدباء وفنانين، لتشجيعهم على الاستثمار في الأوقات التي تتيحها الإجراءات الاحترازية، التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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