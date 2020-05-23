الامارات | أطباق من العالم.. بيض القطا

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباق من العالم.. بيض القطا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

يعد المطبخ الكويتي من أعرق المطابخ العربية، وتتميّز الأطباق فيه بتنوعها، وبمذاقها اللذيذ والغني، ما جعلها ملائمة للتقديم في العزائم والمناسبات وجلسات الأهل والأصدقاء، ويقدّم هذا المطبخ الوصفات التقليديّة بلمسة عصرية وجديدة. اليوم نقدم لكم حلوى مميزة وغير معتادة فبرغم سهولة عملها إلا أن لها مذاقاً رائعاً ومناسباً لشهر رمضان.

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