الامارات | بالصور.. مسلمون يصلون الجمعة في ضيافة الكنيسة: الأزمات توحّد الناس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مسلمون يصلون الجمعة في ضيافة الكنيسة: الأزمات توحّد الناس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف كنيسة في برلين مسلمين غير قادرين على صلاة الجمعة في مسجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي.

وعادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن مئات المسلمين في صلاة الجمعة. لكن لا يمكنه حالياً سوى استيعاب 50 شخصاً في كل صلاة بموجب قيود تطبقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة، واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

وقال محمد طه صبري، إمام المسجد الذي قاد صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء: «إنها علامة عظيمة، وتجلب الفرح في رمضان، والفرح وسط هذه الأزمة».

Advertisements

وأضاف «جعلنا هذا الوباء جماعة. الأزمات تجمع الناس سوياً».

وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو الجاري بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

وقال أحد المصلين، ويدعى سامر حمدون: «كان شعوراً غريباً بسبب الآلات الموسيقية والصور... لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف».

بينما أكدت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس أن الأذان حرك مشاعرها. وأضافت «شاركت في الصلاة. ألقيت كلمة بالألمانية. وخلال الصلاة كنت فقط أقول.. نعم. نعم. نعم.. لأن لدينا نفس المخاوف، ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news