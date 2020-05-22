الامارات | لقاح لكورونا يظهر نجاحاً أولياً في اختبارات على البشر

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح لكورونا يظهر نجاحاً أولياً في اختبارات على البشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة نشرت اليوم الجمعة أن لقاحاً محتملاً للعلاج من فيروس كورونا «سارس-كوف-2» قد أظهر فعالية بشكل جزئي على الأقل في اختبارات على البشر.

ووفقاً لدراسة لمعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، ونشرت في مجلة ذا لانسيت الطبية، أثبتت المادة الفعالة «أيه دي5-إن كوف» أنها آمنة وجيدة التحمل فيما يسمى بتجربة المرحلة الأولى.

وكتب معدو الدراسة أن المادة «أيه دي5 الموجهة للقاح كوفيد-19 تتمتع بالتحمل والمناعة طوال 28 يوماً بعد التطعيم».

وأظهرت الدراسة أنه يحدث استجابة مناعية لفيروس «سارس-كوف-2» في الجسم البشري.

Advertisements

ومن الضرروي إجراء المزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان رد الفعل ذلك سيمنع أيضاً من العدوى بالفيروس.

وقال الأستاذ الجامعي وي تشين، المسؤول عن الدراسة في بكين، إن «هذه النتائج تمثل مرحلة مهمة».

وأضاف أن جرعة واحدة من «أيه دي5-إن كوف» كانت كافية لإنتاج مضادات حيوية محايدة ومحددة للفيروس، وتعادل رد الفعل للخلايا الدفاعية الخاصة (خلايا تي) في الأشخاص الخاضعين للاختبار خلال 14 يوماً.

وأوصى على الرغم من ذلك بضرورة أن يتم تفسير ذلك «بحذر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news