الفسيخ والرنجة خطر على هؤلاء.. احذورا تناولها في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا يقتصر تناول الفسيخ والرنجة لدى العديد من المصرين خلال موسم شم النسيم، إنما اعتاد كثيرون على تناوله خلال عيد الفطر المبارك، إلا أن هناك بعض الحالات التي يجب عليهم تجنب هذه الأكلة؛ لما تمثله من أضرار صحية تعرض حياتهم للخطر.

نوضح لكم أبرز الحالات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة، وفق ما نقل موقع "archyde".

- أصحاب الضغط المرتفع:

تحتوي الأسماك المملحة على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم والصوديوم، ما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب.

- مرضى القلب:

إذ تحتوي الأسماك المملحة على كمية كبيرة من الأملاح التي تسبب احتباس الماء في الجسم، وتتسبب في تورم القدمين وتسرب الغشاء البلوري على الرئة، ما يؤدي إلى ضعف في عضلة القلب.

- مرضى التهاب الكبد:

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غير مسموح إطلاقا لمرضى الالتهاب الكبدي تناول الأسماك المملحة، نظرا لخطورة ذلك لأنه يزيد من خلل وظائف الكبد.

- مرضى الكلى:

مرضى التهابات الكلى والفشل الكلوي ممنوعين أيضا، لأن ذلك يسبب احتباس في البول لديهم.

-الحوامل:

إفراط الحوامل في تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدي المرأة الحامل، وقد تصل المضاعفات إلى حدوث الإجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل.

- الأطفال:

بالنسبة للأطفال يعتبر من الخطورة تناولهم للفسيخ والرنجة، نظرا لأن طريقة تصنيعه وإعداده قد تكون غير صحية، ما يجعله عرضة لأنواع عديدة من البكتيريا التي تتسبب في حدوث التسمم وفشل في عضلات التنفس.