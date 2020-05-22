فساتين محجبات للعيد 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 10:42 مساءً - كثيرا ما تقع الفتيات المحجبات في حيرة شديدة عند اختيار الفساتين التي تناسبهن، حيث يحرصن على اختيار الاستايلات التي تجمع بين الاحتشام والأناقة، ليظهرن في إطلالة راقية وجذابة.

وتُعد الفساتين من الاستايلات التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، فهي من أكثر قطع الملابس التي تزداد قيمتها بمرور الوقت، وتحتاجها الفتيات دائماُ للتمتع بإطلالة أنيقة ومٌميزة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات فساتين العيد للمحجبات، لاختيار ما يناسبك من بينها:

فستان شيفون بتصميم منقط

فستان شيفون بتصميم منقط



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة كاجوال خلال أيام عيد الفطر، يمكنك اعتماد تلك الإطلالة، بارتداء فستان منقط من الشيفون، مع تزيينه بحزام على الخصر، أو كرانيش عند ذيل الفستان، كما يمكنك تنسيق حذاء وشنطة مناسبين لتلك الإطلالة.

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فستان بتصميم مخطط

فستان بتصميم مخطط



يعد الفستان المخطط من أكثر الإطلالات الأنيقة التي يمكنك اعتمادها خلال أيام العيد، فهي تعطيكِ تمنحك إطلالة تتميز بالأناقة والجاذبية.

وتوجد أشكال عديدة للفستان ذو التصميم المخطط، ويمكنكِ تزيين هذا الفستان إما بحزام أو كرانيش أو أزرار في المنتصف بطول الفستان.

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فستان محجبات مٌزين بالورود

فستان محجبات مٌزين بالورود



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية ناعمة خلال أيام العيد، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان مطبع بالورود، مع تنسيق شنطة صغيرة الحجم، وحذاء أنيق ذو كعب عالٍ أو حذاء رياضي، حيث تمنحكِ هذه الإطلالة الربيعية الأنيقة مظهراً مُميزاً خلال أيام العيد.

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فستان مفتوح من الأمام

فستان مفتوح من الأمام



إذا كنت ترغبين في إطلالة عملية وأكثر راحة خلال أيام العيد، يمكنك ارتداء فستان طويل مفتوح من الأمام من القماش الشيفون المبطن أو الكريب، وهناك تصاميم مختلفة من الفستان المفتوح، فهناك ما الفستان المفتوح ذو الرباط حول الخصر من نفس لون القماش، أو الفستان ذو الأزرار الأمامية بطول الفستان.

ويمكنك تنسيق بنطلون جينز أسفل الفستان، مع ارتداء صندل ذو كعب عال لأطلالة أكثر أناقة.

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فستان ذو تنورة واسعة وحزام على الخصر

فستان ذو تنورة واسعة وحزام على الخصر



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنيقية وجذابة وترغبين في ارتداء فستان خلال عيد الفطر، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان مجسم عند منطقة الصدر، مع تنورة واسعة ومنفوشة.

ويتم تصميم هذا الفستان من القماش الشيفون أو الليكرا سواء السادة أو ذو التطريز أو المُزين الورود.

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