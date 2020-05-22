للمحجبات.. تألقي بالتنورة الساتان من وحي مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 10:42 مساءً - التنورة الساتان من أكثر القطع الرائجة في الفترة الأخيرة، لا سيّما للمحجبات؛ حيث تتميز بأنها خفيفة تلائم الأجواء الصيفية الحالية، لذا جمعنا لكِ اليوم بعض الطرق والنصائح التي تمكِّنُك من تنسيقها بطريقة مثالية مع حجابك، في حال كنتِ ممَّن يجدنَّ صعوبة في تنسيقها بشكل مناسب لإطلالتك.



أبرز التنسيقات من وحي مُدونات الموضة

أبرز التنسيقات من وحي مُدونات الموضة



على الرغم من ظهور العديد من مدونات الموضة بالتنورة الساتان، فإن بعض الفتيات يتخوفن من ارتدائها؛ حيث يعتقدن أنه من الصعب تنسيقها بشكل مثالي، لكن إطلالة مريم محمد كانت مميزة، حيث نسقت التنورة الساتان باللون الأصفر مع جاكيت طويل أخضر وحجاب أبيض؛ لخيار شبابي، كما اعتمدت لينا صنوبر إطلالة التنورة باللون النود، وأكملتها ببليزر أبيض مزين بحزام لإطلالة عملية.

أبرز التنسيقات من وحي مُدونات الموضة



فيما ارتدت سمر البرشا تنورة ساتان باللون الرمادي مع تيشيرت أبيض مزين بكتابات وبليزر أسود، ويمكنك اختيارها بألوانك المفضلة، سواء السادة أو المزينة بطبعات الحيوانات، ونسقيها مع البلايز والمعاطف بألوان حيادية؛ كالأسود والأبيض والبيج؛ لمظهر أنيق وبسيط.

تابعي المزيد: للمحجبات : فساتين محتشمة باللون المرجاني في عيد الفطر