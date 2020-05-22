الامارات | الفنان محمود البزاوي يحتفي بابن شقيقه الشهيد في «ملحمة البرث»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمود البزاوي يحتفي بابن شقيقه الشهيد في «ملحمة البرث» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى الفنان المصري محمود البزاوي، بابن شقيقه الملازم أول في الجيش المصري الذي استشهد في ملحمة بطولية قادها العقيد البطل أحمد المنسي ورجاله في كمين البرث، ضد الإرهاببين.
ونشر الفنان البزاوي على حسابه بـ«تويتر» صورة تجمعه مع ابن شقيقه، أحد شهداء الحرب ضد الإرهابيين في سيناء، وذلك بعد انتهاء حلقة أمس الخميس، من مسلسل «الاختيار» والتي شهدت تجسيداً للمعركة التي خاضها العقيد أحمد المنسي، ورجاله، وأدت إلى استشهادهم جميعاً.
وكتب محمود البزاوي في تغريدته «النهاردة انا فخور و هافضل فخور لانه شرف.. انا ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء .. ألف رحمه و نور عليك يا فخر العيله يا بطل شوفتك وسطهم النهاردة يا حبيبي».
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