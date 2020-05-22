جهاز المناعة أمل كبير في التوصل لعلاج فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بدأ علماء بريطانيين، اختبار علاج آملين أن يقاوم آثار فيروس كورونا المستجد في أكثر الحالات المرضية خطورة. وقد وجد أن الأشخاص الذين يعانون من أشد أشكال المرض لديهم أعداد منخفضة للغاية من خلايا مناعية تسمى الخلية التائية (T-cell). وتعمل الخلايا التائية على إزالة العدوى من الجسم. وستقيم التجربة ما إذا كان عقار يسمى إنترلوكين 7، معروف بتحفيز الخلايا التائية على الزيادة، يمكن أن يساعد في تعافي المرضى، وفق ما نقل "بي بي سي". وتضم التجربة علماء من معهد فرانسيس كريك، وكلية كينغز كوليدج في لندن، ومستشفى غاي وسان توماس. لقد فحصوا الخلايا المناعية في دم 60 مريضا بكوفيد 19 ووجدوا انهيارا واضحا في أعداد الخلايا التائية. وقال البروفيسور أدريان هايدي من معهد كريك إن رؤية ما يحدث بالخلايا المناعية كان مفاجأة كبيرة. وأضاف قائلا: "إن تلك الخلايا تحاول حمايتنا، لكن يبدو أن الفيروس يفعل شيئا يسحب البساط من تحتها، لأن أعدادها انخفضت بشكل كبير". يبدأ علماء في بريطانيا اختبار علاج يؤمل أن يقاوم آثار كوفيد 19 في أكثر الحالات المرضية خطورة. وقد وجد أن الأشخاص الذين يعانون من أشد أشكال المرض لديهم أعداد منخفضة للغاية من خلايا مناعية تسمى الخلية التائية (T-cell...