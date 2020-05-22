في زمن كورونا.. هكذا يحافظ مرضى القلب على صحتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت مؤسسة القلب الألمانية مرضى القلب بالحفاظ على صحتهم في زمن الكورونا بصفة خاصة؛ نظرا لأن الإصابة بفيروس "كوفيد 19" المستجد تتخذ لديهم مسارا خطيرا يصل إلى حد الوفاة.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على المرضى تناول أدوية سيولة الدم بانتظام لمنع الإصابة بالجلطات، كما ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية وتمارين اللياقة البدنية؛ حيث تعمل الرياضة على تنشيط سريان الدم وتحافظ على مرونة الأوعية الدموية.

لذا يتعين على مرضى القلب الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى، والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتعقيمهما بانتظام.

كما يجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، والذي تتمثل أبرز أعراضه في الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.