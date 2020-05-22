إطلالات رمضانية من وحي هدى حمدان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - اعتمدت الإعلامية والممثلة هدى حمدان العديد من الإطلالات العصرية المناسبة لشهر رمضان الحالي، ومن أبرز خياراتها جمعنا لكِ عدة إطلالات شبابية أنيقة بأسلوب مختلف .. فإليكِ تفاصيلها.
خيارات الجلابيات والفساتين الرمضانية
تميزت هدى بعدة إطلالات أنيقة للجلابيات والفساتين، منها فستان سماوي مزين بقماش أبيض وتطريزات حمراء، وجلابية بنفسجية مزينة بالتطريزات الزهرية، وأطلت بفستان أبيض واسع مطرز بشكل ناعم وبسيط لخيار للمناسبات البسيطة، وظهرت بجلابية سماوية مطرزة بالأحمر والأخضر على الأطراف لإطلالة شبابية أنيقة، وارتدت فستانًا أسودَ تكسوه النقوش الملونة لإطلالة أنثوية، واختارت جلابية برتقالية ناعمة مطرزة بالأبيض في منطقة الصدر.
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عبايات عصرية للشابات
اعتمدت هدى عدة عبايات خفيفة مناسبة لشهر رمضان، منها عباية مزينة بالخطوط البنفسجية وطبعات الطيور، وتأنقت بعباية بيضاء مزينة برسمات سماوية، وتجملت بعباية بيضاء مزينة بالطيور والقماش البرتقالي.
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