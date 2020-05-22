كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - سلافة معمار تعتبر واحدة من النجمات الأكثر شهرة في الوطن العربي، حيث إنها من أفضل الممثلات، ومن الأكثر أناقة وجاذبية أيضاً.. وعبر السنوات، رصدنا لها عدداً كبيراً من الإطلالات المميزة التي نسقتها على السجادة الحمراء، أو في المشاوير اليومية الكاجوال، والتي دخلت من خلالها قائمة النجمات الأكثر أناقة.. واليوم جمعنا لكِ بالصور إطلالات كاجوال ومريحة بأسلوب سلافة معمار؛ لتستوحي بعض الأفكار المميزة في تنسيقات شبابية لمختلف المناسبات، في داخل المنزل أو خارجه، وإليكِ بعض الأمثلة..



إطلالة مريحة في الجينز نسقتها سلافة معمار:

سلافة معمار في تنسيق مريح في الجينز والتيشرت



لوك صباحي كاجوال نسقته سلافة معمار، وقد اعتمدت فيه الأسلوب المريح، حيث اختارت بنطلون جينز سكيني ممزقاً عند الركبة، مع تيشيرت قطني باللون الأسود، ياقته مفتوحة على حرف V، وأكملت اللوك بحذاء رياضي، ونظارات شمسية، وعقد ذهبي ناعم.

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تنسيق بالجينز اعتمدته سلافة معمار:

اعتمدت سلافة معمار تنسيق شبابي في الجينز والجيليه



كثيراً ما تعتمد سلافة معمار إطلالات شبابية كاجوال في المشاوير اليومية، وهنا شاهدناها وقد نسقت لوك عصرياً فيه أسلوب الروك أند رول، وقد نسقت بنطلون جينز أزرق بقصة مريحة، مع تيشيرت قطني باللون الأبيض، ومن فوقهما اعتمدت جيليه من الجلد الأسود، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ أنيق.

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فستان أصفر ماكسي اختارته سلافة معمار:

فستان أصفر ماكسي اعتمدته سلافة معمار



شاهدنا سلافة معمار في لوك مشرق اتسم بالأنوثة، حيث تألقت في فستان ماكسي من الدانتيل باللون الأصفر الغني، بقصة منسدلة مستوحاة من حقبة السبعينات مع أكمام طويلة، وكانت قد زينت خصره بحزام كورسيه عريض من الجلد باللون العسلي.



إطلالات كاجوال ومريحة بأسلوب سلافة معمار، جمعناها لكِ بالصور؛ لتستوحي بعض الأفكار الشبابية المواكبة للموضة لمختلف المناسبات اليومية والمشاوير القادمة.

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